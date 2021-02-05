臺美去年11月20日簽署「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）合作備忘錄」，雙方均盼就供應鏈、5G及電信安全、科學與技術、基礎建設等七大領域加強合作。臺美雙方為強化供應鏈合作，由美國在台協會（AIT）及我駐美代表處共同舉辦EPPD架構下之首場供應鏈產業座談會，邀請雙方業者、智庫與全國性產業協會對話，透過由下而上的模式，由業界先行對話及提出政策建言，後續再透過政府對話形成政策，以有效深化雙方產業鏈結。

經濟部長王美花致詞時表示，臺灣為美國高科技產業長期可信賴的供應鏈夥伴，雙方半導體產業具緊密合作關係，從近年5G、AI帶動的廣泛產業應用，到近期車用晶片需求大增，更凸顯半導體產業的重要性。

會中臺美雙方業界亦持相同看法，並多次強調臺美在半導體供應鏈優勢互補且相互依賴，已為臺美奠定在全球半導體產業的領導地位。業者除認為未來應進一步加強人才、研發與投資交流外，也強調智慧財產權與營業秘密保護的重要性，並認為臺美應結合理念相同國家組成聯盟，共同保護科技研發成果。另針對各界關切的車用晶片短缺問題，美方官員與產業協會對於我國政府與業者積極協助表達感謝。

業者呼籲臺美應加入CPTPP及簽署雙邊貿易協定，以進一步深化供應鏈合作，並建議雙方政府應透過WTO推動資訊科技協定進一步擴大，促進全球半導體貿易自由化。

這次會議參加人數達百餘人，在企業界方面有許多美國財星500大企業，其中包括十多家從事於半導體設備製造、網路通訊設備製造、半導體材料、數位產業、電腦設備、消費性電子、晶片設計、資訊安全及工程等領域的國際知名大廠都指派高階主管出席。

臺美雙邊官方及業界對於未來進一步強化可信賴夥伴關係達成高度共識。為把握全球供應鏈重組契機，擴大臺美關鍵性產業合作，經濟部將繼續與美方選擇5G、電動車等重點產業舉辦系列座談會，以搭建臺美官方與業界溝通與合作平台。另亦盼持續與拜登政府保持密切溝通管道，強化臺美產業界合作動能，持續深化臺美雙邊投資及經貿合作關係。

(工商 )