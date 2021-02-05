台灣作為「非聯合國會員國」，將與5到8個非會員國家共同分配130萬3200劑的AstraZeneca（AZ）疫苗，指揮中心今日召開記者會，媒體提問我國分配疫苗是否還得面臨國際競爭，衛福部長陳時中回應，疫苗沒有競爭問題，只有分配問題。

陳時中提到，我國分配到的疫苗數量，目前尚不清楚，不過相關作業會加速，也會請食藥署進行緊急輸入申請。

至於有專家認為，疫苗接種普及率必須到達6成以上，疫苗效力才能達到9成以上，如此才可以開放出入境，陳時中則說，6成以上的涵蓋率能夠達到基本社區保護，如此才有可能邊境逐漸開放。

目前我國分配到的是AZ疫苗，有媒體追問，是否下一個階段分配到的是輝瑞疫苗，劑量又是多少？甚至是否建議進口之後，讓年齡65歲以上民眾施打？陳時中則說，參加分配疫苗的形式，身分別都是屬於相對富裕的國家地區，所以不會被列在免費的區塊，至於是什麼疫苗，我方都歡迎，只要願意分配，我們都願意無條件接受，選擇費用上可能就得投入相對較高的金額。

陳時中並指出，目前第一批分到的疫苗是AZ，主要是我們表達需要的意願。

(旺報 )