受到疫情被迫休兵1天的WTA 500等級吉普斯蘭錦標賽今天重新點燃戰火，台灣網球「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴耗時86分鐘，以2個6比4拍落捷克布茲可娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），挺進4強。

2021年首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽會內賽將在下周一點燃戰火，但日前卻傳出飯店內員工染疫的消息，導致住在飯店內的近500名選手和球賽工作人員遭到隔離並進行採檢，正在舉行的賽事昨天也被迫暫停一天。

好在經過檢測後，所有人員檢測結果皆為陰性，而沒有住在墨爾本Grand Hyatt旅館的「詹家姊妹」也決定自行隔離，沒有外出。

今天賽事陸續恢復進行，詹詠然／詹皓晴打出好的開局，取得3比0的領先優勢，盤中及盤末雙方2度互破，仍由「詹家姊妹」先下一城；次盤「詹家姊妹」同樣先成功破發，儘管一度被對手扳平，盤末以再見破發成功出線，安抵四強，持續為即將開打的澳網備戰。

(中時 )