北埔鄉公所邀請書法名家現場揮毫，贈送墨寶給參與民眾。（莊旻靜攝）

不少孩子齊聚於鄧南光影像紀念館前，透過拼貼畫，創作紙燈籠。（莊旻靜攝）

北埔鄉公所舉辦春節活動，透過絹印及版畫，印製紅包及作品。（莊旻靜攝）

北埔鄉公所於鄧南光影像紀念館前，舉辦年節活動，出現春節限定的曬春聯景象。（莊旻靜攝）

北埔鄉公所精選過去油笐火活動照片，製作為明信片，於鄧南光影像紀念館販售，5日有孩童寫上對家人的祝福，鄉公所將代為寄出。（莊旻靜攝）

春節即將到來，北埔鄉公所5日上午於鄧南光影像紀念館，舉辦年節活動，邀請書法名家彭憲正、黃綠堂、宋兆賢、余聖仁揮毫贈送墨寶，另還有版畫拓印、紅包袋絹印，幼兒園小朋友共同手做燈籠，齊迎新年。

北埔鄉長莊明增指出，受限疫情因素，過去連年舉辦的油笐火活動，預計改在3村、縮小規模舉辦。5日上午在鄧南光影像紀念館的春節活動，也以戶外場地為主，氣氛十分溫馨。

4名書法家揮毫，贈送墨寶春聯，在地版畫達人鍾萬福、曾雪梅則以版畫拓印、紅包袋絹印，另外還安排竹塹社區大學老師洪千儀，指導出席活動的孩子們，一起透過拼貼畫，手作紙燈籠，充滿春節氣息。

北埔鄉公所也精選過去2年「正月十五油笐火」的經典照片，製作為明信片，即日起正式發售，6張1組50元，亦有孩童寫明信給傳遞祝福與關懷。北埔鄉公所指出，今年因疫情擴大，原本「正月十五油笐火」均在慈天宮前舉辦，不過改在南外、南埔、大湖村舉辦，預計每場500人左右。

北埔鄉公所指出，「油笐火」活動的詢問度很高，去年與旅遊平台合作，吸引約2、3000人前往，去年底亦有不少民眾透過網路、電話詢問今年活動細節，不過考量到疫情，則縮小規模，亦有旅行社洽詢合作，連鄉內民宿訂房率也很高。

(中時 )