新北市公司田溪右岸路段因缺乏路燈顯得昏暗，容易變治安死角，高灘處今年投入200萬經費進行改善，近期完成60盞高效能LED景觀路燈架設，讓民眾前往觀賞夜景時能更加安心。
公司田溪右岸路段位於淡水金色水岸自行車道最北端，是前往淡海新市鎮堤防觀賞海景的主要通道，全長約1.2公里，早期因受海防相關規定，夜間未開放給民眾進入，沿線也未設置路燈。隨著淡海輕軌藍海線於去年開通後，不少遊客由濱海路三段或從左岸跨越「藍海橋」，前往堤防觀賞夕陽美景。
當地居民郭先生表示，右岸路燈啟用後，公司田溪兩側夜間景觀煥然一新，晚上到此活動的民眾也變多了，晚上來此處欣賞藍海橋光雕都不害怕，民眾到此觀賞夜景也更安心。
高灘處則提醒，自公司田溪出海口到海尾仔段自行車道，因區段鄰近海岸線，考量安全問題並不建議民眾夜騎，且逢豪大雨或颱風警報發布期間及夜間禁止進入。
(中時 )
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