Netflix 爲歡慶農曆春節，將於台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、越南同步推出「888華語新春片單」，迎接全新金牛年。新春片單獨家呈獻多部2020年華語票房與話題電影，包括女性情感主題的《孤味》、時代雜誌譽為「LGBTQ電影新經典」的《刻在你心底的名字》、中年危機黑色喜劇《同學麥娜絲》以及趙又廷與鄧倫主演的《陰陽師：晴雅集》。

同時集結歷年華語經典作品，包括好萊塢權威媒體《綜藝報》評為2020最佳電影的《陽光普照》、刑偵推理影集《誰是被害者》、赤燭同名遊戲改編而成的政治驚悚影集《返校》、艾美獎編劇楊維榕（Alan Yang）所執導的海外華人文化故事《虎尾》、深刻描述北漂愛情故事的《後來的我們》、紐約時報點評「心碎又溫暖的」另類家庭劇《誰先愛上他的》。

而年度重要話題台劇如《大債時代》、《未來媽媽》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《天巡者》、《王牌辯護人》、《浪漫輸給你》、《因為我喜歡你》也都登上Netflix，讓觀眾在春節假期無論何時何地都能盡情追劇看片。2月12日起，只要到Netflix搜尋欄輸入發發發諧音的「888」，便能無盡瀏覽精彩華語內容。

(中時 )