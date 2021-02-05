陸快速研發新冠疫苗 馬克宏促程序透明 15:262021/02/05 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國總統馬克宏5日表示，無法掌握中國新型冠狀病毒疫苗的數據，不清楚研發程序是否像歐美藥廠般達到標準，促請中國在疫苗研發上，更公開透明。 馬克宏在一個智庫發表演說時承認，中國透過快速研發疫苗並向其他國家供應，以擴展地緣政治影響力，明顯取得外交成功，對西方國家帶來一些羞辱。 但他稱，由於未有臨床測試數據，因此不清楚中國國藥集團或科興生物疫苗的有效性，擔心一旦這些疫苗效果不佳，甚至可能會促成病毒的變異。 宏碁、聯詠 Q1業績不看淡 《科技》微軟在台擴大研發能量 再徵百名人才 (工商 ) #研發 #馬克宏 #數據 #不清楚 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國稀土公司擬年內紐約上市 04:102021/02/05 全球財經 法德藥 1月營收創高 04:102021/02/05 證券．權證 社評／拜登要找出中美共生之道 04:102021/02/05 焦點新聞 美國務院：支持一中政策未變 04:102021/02/05 產業財經 《華郵》點名台灣 拒用敵國製疫苗 04:102021/02/05 焦點要聞 美股財報 金融科技生技耀眼 04:102021/02/05 投資理財 陸股5G及半導體近期弱勢 法人：科技股仍是投資主流 04:102021/02/05 投資理財 過年湧3.7萬返台人潮 「飯菜有鋼絲」防疫旅館好壞差很大 11:452021/02/05 生活 雙利多 陸股中小板ETF看旺 04:102021/02/05 投資理財 陸港觀盤－陸股擁三支柱 後市不看淡 04:102021/02/05 全球財經 抗疫添利器 嬌生向美國申請疫苗緊急使用授權 11:412021/02/05 國際 財經熱門新聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 飛安零容忍 全國航空業總工會等反對民航局降飛安標準 - 財經 - 工商 「彈性工作八小時」 35歲吳宜昇拼出430萬年薪！ - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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