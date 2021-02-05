法國總統馬克宏5日表示，無法掌握中國新型冠狀病毒疫苗的數據，不清楚研發程序是否像歐美藥廠般達到標準，促請中國在疫苗研發上，更公開透明。

馬克宏在一個智庫發表演說時承認，中國透過快速研發疫苗並向其他國家供應，以擴展地緣政治影響力，明顯取得外交成功，對西方國家帶來一些羞辱。

但他稱，由於未有臨床測試數據，因此不清楚中國國藥集團或科興生物疫苗的有效性，擔心一旦這些疫苗效果不佳，甚至可能會促成病毒的變異。

(工商 )