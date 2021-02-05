疫情肆虐全球，不只產業面對嚴峻挑戰，各公益單位的捐款也大幅縮水。值此舊年尾新年初，企業寒冬送暖，捐贈60份年菜給台灣行動菩薩助學協會的偏鄉學童，希望他們能過個溫飽的好年。

在台灣行動菩薩助學協會常務理事、麗明營造董事長吳春山的牽線，祥瀧公司與國立故宮博物院聯名的「朕的年菜」與佛跳牆各30份，致贈給該協會偏鄉的學生，「讓孩子們也可以好好享用一頓豐盛的年夜飯，與家人度過溫馨的過年假期。

祥瀧董事長鄭瑤婷表示，感謝麗明營造吳董事長提供我們這樣的一個管道，可以讓偏鄉的孩子享受到這樣的美食。這次朕的年菜每道都有特別設計及規劃，希望能帶給孩童們不一樣的感受」。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，感謝祥瀧董事長鄭瑤婷、古蔭民副總經理、形象策略顧問總經理羅富美從中協調，以及相關人員的協助，讓我們協會的孩子能有這樣難得的機會享受如此豐盛的美食。

陳武華表示，協會成立迄今已邁入第18年了，幫助的學生累計上萬人次，發出去的獎助學金超過1.2億，這是歷屆理事長努力的成果及眾人愛心捐款涓滴細流匯聚而成，在此疫情愈來愈嚴峻的2021年，他也非常憂心各界的捐款縮水，苦不能苦孩子，省不能省教育，祈盼各界在歲末收到年終獎金或紅包時，撥出一點金額捐助孩子，給自己新的一年有善的美好開始。

祥瀧贊助的30份「朕的年菜」及30份佛跳牆，將致贈給台灣行動菩薩助學協會助學的國中小偏鄉學童：彰化縣芳苑鄉芳苑國中、彰化縣芳苑鄉後寮國小、彰化縣二林鎮萬興國中、彰化縣二林鎮中興國小、彰化縣埤頭鄉合興國小、彰化縣大城鄉大城國中等六所學校，校方也皆派員至現場表達感謝之意。希望在這愛的力量、善的循環之下，能夠讓偏鄉孩童在今年的過年佳節中有不一樣的感受與體驗。

(工商 )