台中市府與雄獅集團建立夥伴關係，協助台中市市觀光產業擴大跨界串聯，提供嶄新旅遊服務及體驗，為觀光發展帶來新的契機。（盧金足攝）

台中為全台第二大城，近年觀光推動表現亮眼，去年取得1到11月旅遊人數4245萬人居全台之冠、安心旅遊自由行補助成績為六都第一的佳績，且持續獲選為國際熱門旅遊目的地。台中市府5日舉辦「旅遊升級．觀光永續，台中觀光合作備忘錄簽約記者會」，攜手全台最大旅遊生活集團-雄獅集團簽訂觀光合作備忘錄，建立長期戰略合作夥伴關係，共同為台中觀光永續發展努力。

台中市副市長令狐榮達表示，台中為全台第二大城，近年觀光推動表現亮眼，去年取得1到11月旅遊人數4245萬人居全台之冠、安心旅遊自由行補助成績為六都第一的佳績，且持續獲選為國際熱門旅遊目的地。

面對疫情新常態的來臨，為不斷提升台中市觀光旅遊品質，特與雄獅集團簽訂觀光合作備忘錄，由市府規畫台中觀光發展政策與施政方向，雄獅集團提供服務資源整合及導客導流能量。

雙方以建立長期戰略合作夥伴關係為合作方向，進行擴大產品包裝、行銷宣傳、議題操作及建構智慧觀光等多面向工作，深度發展台中觀光旅遊市場，打造台中成為觀光首都。

雄獅集團雄保旅遊董事長戴啟珩表示，雄獅集團於去年第一波疫情海嘯立穩根基，與台中市政府簽訂合作備忘錄，將以「深耕台中觀光旅遊」、「發展區域中心」、「深化在地經營」三箭為核心方向，建立雙方密切夥伴關係，開發提升以臺中為旅遊目的地的旅遊商品及服務，並已開始佈局台中作為中台灣策略中心及交通輻射樞紐，驅動區域觀光發展。

合作備忘錄內容包含「深耕台中觀光旅遊、以台中為區域中心、擴大旅遊產品開發、推動智慧觀光發展、整合行銷宣傳推廣」五大合作主軸，雄獅集團將配合中市府觀光策略或重大議題，開發對應旅遊產品，與在地業者接軌，創造台中在地特色旅遊，推動藍色公路郵輪觀光、鐵道觀光及會展旅遊等主題旅遊，推廣台中新形態旅遊的興起。

觀光旅遊局長林筱淇指出，台中市重防疫也拼觀光，值此防疫新生活期間，將以強化台中觀光防疫，提供旅客安心旅遊環境為首要；但對於提升觀光軟硬體建設，加強旅宿產業輔導管理及舉辦優質活動及行銷宣傳等工作不敢鬆懈。

台中市府與雄獅集團建立更密切的夥伴關係，協助台中市市觀光產業擴大跨界串聯，提供嶄新旅遊服務及體驗，為觀光發展帶來新的契機。

(中時 )