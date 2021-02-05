新冠肺炎疫情衝擊民生經濟，嘉義縣義竹鄉公所決定依自治條例發放低收家戶每人1000元現金。鄉長黃阿家5日上午在公所廣場前一一發放，她表示，公所特別與義竹六三王府合作，再擴大發放低收及中低收入戶每戶5000元，希望能幫助貧戶好過年。

義竹鄉公所提案辦理「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情關懷低收入戶紓困金發放自治條例」，經費約13萬元，獲得鄉民代表會一致通過，只要今年1月30日前符合義竹鄉低收入戶資格者，得依此自治條例規定領取紓困金，估計114位義竹鄉民可領到每人1000元紓困金。

民眾戴口罩、排隊領取紓困金。（張毓翎攝）

義竹鄉公所特別與義竹六三王府合作，再擴大發放低收及中低收入戶每戶5000元。（張毓翎攝）

六三王府顧問團團長黃淇荃（左），也會同黃阿家（右）前往行動不便的低收入戶家中，把紓困金親自遞送給他們。（張毓翎攝）

黃阿家說，在代表會支持下，義竹鄉是嘉義縣首位因疫情，發放低收入戶紓困金的鄉鎮，公所特別在過年前，發給低收入戶每人1000元的紓困金，幫助他們度過經濟難關，此外，也感謝義竹六三王府以慈善濟世的精神，於年節前捐助給鄉內低收及中低收入戶5000元春節慰問金，總計有144戶受惠。

六三王府潭王王自在、會長蔡聰明及顧問團團長黃淇荃，也會同黃阿家前往行動不便的低收入戶家中，把紓困金親自遞送給他們。黃淇荃說，吳府千歲曾指示他們辦理寒冬送暖活動，六三王府已連續6年發放春節慰問金，今年邁入第7年，與公所擴大辦理，希望能發揮更多正向力量。

翁姓民眾表示，自己因身體不好，經常得去醫院看病、洗腎，背負龐大的醫藥費，還有一位念高二的兒子要養，家裡經濟壓力沉重，謝謝鄉公所這麼照顧他們家庭，今天領到的這些紓困金，計畫用在兒子下學期的註冊費上。

(中時 )