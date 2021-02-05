交通部觀光局長張錫聰4日偕同台灣觀光協會會長葉菊蘭，與日本靜岡縣知事川勝平太進行線上三方會談，就未來雙方合作交流等交換意見、及早部署疫後來台旅遊市場，盼在邊境開放旅遊重啟後，即能加速恢復日本來台市場規模。

觀光局表示，此次為去年6月30日與日本三重縣知事鈴木英敬、8月18日與香川縣知事濱田惠造、9月2日與岐阜縣知事古田肇、11月4日與山口縣知事村岡嗣政後，台日雙方第5次舉辦線上會談，盼藉此維繫日本關注台灣交流溫度。

日本向來是國人旅遊目的地首選，靜岡亦為國人喜愛的旅遊目的地之一，自2012年桃園－靜岡航線開航後交流更密切，包括2014年玉山和靜岡縣境的富士山締結友好山脈，日月潭和靜岡縣的濱名湖也在2016年締結友好交流協定。

觀光局表示，今年適逢東日本大地震10周年，台日雙方共識為「日台友情年」，日本台灣交流協會特別為友情年設計LOGO和主視覺，運用在各種台日交流活動及文宣上，張錫聰並以介紹該LOGO製作的口罩開場，期許台日交流既深且長。

川勝平太特別讚許台灣的成功防疫可做為全球典範，而作為日本2021東京奧運自行車項目賽地的靜岡縣，駐台辦事處宮崎處長去年底號召日本8縣市駐台人員，以自行車環島親近台灣土地，為台日友情年揭開序幕，也為觀光局「自行車旅遊年」先行暖身。

張錫聰承諾，無論是推動運動觀光、高中生修學旅行、地方交流等，只要是有助於雙贏雙利事項，均將樂於協助。葉菊蘭亦期盼疫情儘速過去，歡迎川勝平太能親自前來參與8月的「台灣美食展」，台日雙方都對「日台友情年」提出具體回應。

川勝平太表示，目前雖因新冠肺炎疫情，使靜岡－桃園的航班暫時中止，但後續仍會持續爭取在疫後儘速重啟兩地航線，吸引台灣民眾再度前往體驗靜岡的美，且能早日恢復雙向往來。

(時報資訊)