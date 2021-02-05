美國三大指數隔夜集體收紅；亞洲股市周五在疫苗接種進度信心下，普遍揚升；日經在汽車股助攻等利多因素下收漲。
周五日經225指數收漲437.24點或+1.54%，為28779.19點。東證一部指數收漲25.83點或+1.38%，為1890.95點。
美國民主黨人在國會推動總統拜登的1.9兆美元大規模刺激計畫，持續提振全球投資人信心。三井住友DS資產管理分析師Ichikawa指出，美國政府推出經濟措施對全球經濟有利，樂觀情緒也提振了日本經濟敏感的個股。
汽車股上漲。馬自達飆漲18.5%，為日經指數表現最好個股；該公司刪減了此前財測的虧損。相關汽車同業跟漲，三菱汽車躍升8.13%，日產汽車上漲7.51%。
NTT數據大漲9.6%。野村證券上調了該資訊網路建設商的目標價。
經濟敏感的個股，包括鐵路營運商全面上漲在5.1%至6.3%之間。
武田製藥小漲0.33%；該公司截至去年12月31日過去九個月的獲利倍增於前一年同期。
金融服務集團日本亞洲集團大漲8.96%。一維權基金對該環保和能源集團提出「反收購」；此前，日本亞洲集團已同意接受凱雷(Carlyle)的收購要約。
(時報資訊)
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