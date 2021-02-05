中鴻（2014）1月營收為33.12億元，仍維持去年8月以來的高檔水準，並且為近四個月以來新高；公司1月內銷盤價續漲加上出貨仍在18貨噸左右高檔，加上2、3月盤價續漲，整體第一季盤價大漲，將帶動獲利比上季明顯增長。

中鴻1月營收為33.12億元，月增1.32%，年減4.68%；雖營收低於去年同期，但1月內銷鋼價已連續七個月漲價，獲利可期。

中鴻去年第三季已轉盈，2020年第四季獲利看增，全年將有賺錢。今年第一季受惠鋼價調漲，本季獲利預計將再比上季明顯成長，目前也預期直到第二季鋼市持續穩健，鋼價穩揚。

中鴻去年第三季單季轉盈，EPS 0.17元，2020年前三季每股淨損縮減至0.17元；2020年第四季營收95.97億元，季增約3.83%、年增31.7%。法人預期，受惠產品售價攀升，中鴻去年第四季毛利率、獲利將再優於第三季，2020年全年將有獲利。

中鴻本季鋼價連三月上漲，累計從去年下半年以來，盤價呈現逐月調升。第一季主力產品內銷熱軋逐月調升，1月大漲1200元，2月大漲2600元，今日開出的3月熱軋內銷價續漲700元，單季累漲4500元，漲幅逾15%，可望挹注本季獲利比上季大幅成長。

隨著中鋼3月內銷盤價，全面調漲；中鴻今日開出盤價也再開漲，內銷熱冷軋每噸漲700元，鍍鋅漲500元，為連續第九個月調升產品單價。

第一季鋼價延續去年下半年以來之漲勢，且漲幅擴大。中鴻1月熱軋、冷軋及熱鍍鋅等大宗底材鋼品內銷價，每公噸大幅調漲1,200～2,500元，外銷價每公噸漲120～130美元；2月內銷價漲勢加大，熱軋每公噸漲2,600元、冷軋漲2,800元、熱鍍鋅漲3,000元，外銷價每公噸漲50～100美元。今日開出3月內銷價續漲，亦可望推升第一季業績動能。

(時報資訊)