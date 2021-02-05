台股正式封關！鼠年大漲3683.69點、漲幅達30.4%。今日台股受美股勁揚、個股財報、漲價題材齊拱，及半導體雙雄台積電(2330)、聯發科(2454)開高領軍下，開漲99.54點，報15805.76點，一度勁揚231點，最高站上15938.09點，惟受長假前賣單調節、漲幅收斂，萬六近關情怯，最終上漲96.18點或0.61%，收15802.40點，成交量2804.07億元。本周上漲664.09點或4.39%，周線翻紅。

今日外資(不含外資自營商)賣超56.2532億元，投信買超5.9843億元，自營商買超28.3247億元，三大法人賣超21.94億元。外資連3日賣超，共提款176.56億元，本月累計買超62.22億元。

今日集中市場前10大漲幅個股依序為基勝-KY(8427)、聯詠(3034)、麗清(3346)、聚鼎(6224)、天鈺(4961)、互億(6172)、日月光投控(3711)、華冠(8101)、東訊(2321)及欣興(3037)。觀察類股走勢，春節將至，觀光股同慶，收漲1.47%、稱霸大盤，柏文(8462)收漲6.23%，領漲觀光股；國旅光環＋邊境有望鬆綁，雄獅(2731)收漲4.74%、鳳凰(5706)收漲2.16%。食品股飄香，收漲0.36%，福懋油(1225)收漲2.59%，領漲食品股，味全(1201)、大飲(1213)、泰山(1218)均收漲1%左右。半導體紅透半邊天，收漲1.13%，位居類股漲幅第二，台積電ADR收漲0.51%，台積電開漲11元至638元，盤中站上641元，收漲0.8%至632元；高通晶片供貨拉警報，IC設計大老聯發科受惠，股價觸及987元天價，收漲0.42%至950元；聯詠開盤10分鐘內即鎖漲停價479元至收盤；日月光投控收漲7.98%至105.5元；天鈺攻漲停，收172.5元；光罩(2338)、瑞昱(2379)、致新(8081)、超豐(2441)、京元電(2449)多檔收高。

面板雙虎兩樣情，友達(2409)收跌2.13%、群創(3481)收漲1.39%。權值股大軍氣勢如虹，惟鴻海(2317)、大立光(3008)相對走疲。其中，鴻海1月營收突破5000億元，帶走股價開高，盤中於平盤游移，收跌0.44%至113.5元；大立光收在平盤價3050元。個股方面，被動元件龍頭國巨(2327)1月營收逾80億元，創2018年9月來新高，收漲0.86%至588元。欣興(3037)走出祝融利空、開平走高，收漲6.66%至89.7元高點。

台股亮麗封關，歡送錢鼠，迎來金牛。今日技術面：5日RSI為60.51，10日RSI為58.59；9日K值為60.88，9日D值為50.89；20日乖離率為0.67。回顧鼠年，台股於7月7日突破30年高點，7月27日締造盤中、收盤新高後持續衝高，個股以中小型股展露頭角、漲勢凌厲。台股於今年元月觸及萬六，待年後有所突破。

展望2月17日開紅盤，法人點出「四金牛」，分別為挾帶題材、基本面佳、高殖利率股及本周法人未減碼之族群。群益投顧研究部副總裁曾炎裕則分析，惟有外資連續賣超才會影響開紅盤後的台積電及大盤指數，面板、防疫商機、IC封測/設計、績優傳產股為主流，亦多留意高股利題材。

(時報資訊)