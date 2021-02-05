每年民眾排隊爭相領取市長的開運紅包，可說是過年必看奇景之一。而今年因疫情持續影響，為避免群聚風險，其實有更令人安心的新做法！拜行動支付快速發展之賜，高雄市、彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手，結合縣市政府LINE官方帳號以LINE Pay Money發數位紅包，最高有機會領取888元紅包，不僅有搶好運的趣味，也有與民眾互動的人情味，堪稱開春最「牛」的同樂活動。

農曆新年即將到來，因疫情嚴峻關係，各縣市政府紛紛取消發1元開運紅包的活動，為不讓民眾失望並延續開運紅包傳統，高雄市、彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規劃，透過縣市政府LINE官方帳號，結合LINE Pay Money發送牛年開運數位紅包。

縣市政府透過LINE官方帳號發送牛年開運數位紅包的規劃，高雄市政府將於2月11日（除夕）晚上8點開始，彰化縣政府於晚上9點開始，預計各發送5萬包供民眾搶紅包、搶好運，紅包金額有1元、2元、88元、888元，金額隨機發送。

高市府、彰化縣LINE官方帳號發數位紅包除夕開搶 最高可得888 。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

本活動需加入高雄市、彰化縣政府LINE官方帳號好友及註冊LINE Pay Money帳戶，並且使用LINE手機版方能參與線上開運紅包活動，各別縣市政府線上開運紅包活動每個LINE Pay Money帳號均可參加1次，請要參與搶開運紅包的朋友們，把握機會於2月11日除夕夜活動開跑前，加入高雄市、彰化縣政府LINE官方帳號好友，並完成LINE Pay Money註冊。

除了今年將可透過官方帳號搶到縣市政府發送的數位紅包，民眾新年期間也可利用LINE Pay發紅包加LINE訊息拜年，傳達新年祝福之意，或組個親友LINE群組發紅包玩搶紅包的遊戲，拉近彼此感情，犇向全新的2021年。

(科技)