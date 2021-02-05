民進黨籍前立委高志鵬因介入國有財產局市場租價承購案，且收受50萬元政治獻金，遭台中高分院判刑4年6月確定，他於2019年1月入監服刑，至今服刑達756天，因在八德外役監表現良好，獲法務部核准假釋，台中高分檢4日向台中高分院申請假釋中付保護管束裁定獲准，高最快傍晚將可出獄。

台中高分檢指出，八德外役監認為高志鵬表現良好，符合假釋規定，日前獄方報請法務部矯正屬假釋審查委員會核准，因假釋中需付保護管束，台中高分檢接獲通知後昨向高分院申請保護管束裁定，台中高分院下午火速裁定准予假釋並交付保護管束，目前高分檢正簽發執行指揮書。

也就是說，台中高分檢趕在今天下班開立保護管束命令，並傳給八德外役監，高志鵬最快今天傍晚將獲釋，總計縮短刑期共188天。

2006年間，東豐閣公司向國有財產局申請續租一處非公有市場用地未獲同意，該公司即請高志鵬的助理姚昇志、請託高遊說國有財產局，而經高志鵬介入後，該筆土地於隔年獲同意續租給東豐閣公司，該公司並交付200萬元給姚昇志，其中50萬則由姚以政治獻金名義轉交給另名國會助理，款項並登載在高志鵬收受捐款項目內，高志鵬因此被依貪汙罪判刑4年6月、褫奪公權4年，姚則被判1年4月、褫奪公權2年。

(中時 )