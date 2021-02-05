國民黨回迎中廣董事長趙少康重返黨內，前民進黨主席卓榮泰今天以民進黨迎來新生代的狀況與國民黨相較，諷國民黨迎來趙少康回歸，「才兩三天已經是春秋戰國天下大亂，『韓趙結盟』殺氣騰騰」。

趙少康回歸國民黨連日引來不少話題，國民黨人心振奮，民進黨則多數不以為然。卓榮泰今天要民眾看看是「要選擇生機勃勃或是殺氣騰騰？」

他說，2019年，民進黨請來林飛帆、吳怡農、賴品妤、莊競程等年輕好手加入，國人看到的是生機勃勃的新時代！事隔兩年，國民黨迎來趙少康回歸，才兩三天已經是春秋戰國天下大亂，「韓趙結盟」殺氣騰騰。

由於民進黨網路社群中心主任范綱皓，日前才因為國民黨推出飛行夾克販售，找來文傳會主委王育敏當代言人，大酸「50歲阿姨」引來年齡歧視爭議。卓榮泰在臉書強調「年輕不一定是好，長輩更可以是個寶！」

但是他說，狂傲驕橫、自命不凡、活在過去對國家好？還是，謙沖學習、彬彬有禮、壯闊未來對台灣好？「讓我們繼續看下去⋯⋯」。

(中時 )