農曆春節將至，不少人都希望在牛年能夠迎來絕佳運勢，財神上門。《搜狐網》命理專欄點名3生肖將揮別苦日子，財運攀升銳不可擋！

生肖牛：

屬牛的人熬到下周就能擺脫瓶頸期，一改之前4個月財運奇差、小人環伺的處境，若能抓緊機會接住好運，就能橫財不斷、高鵬展翅，並且取得非凡成就。此外，過年前，屬牛者可望在斜槓生活中取得相當可觀的收入，只要秉持信念，不要被苦難打倒，一分耕耘就有一分收穫，經過不斷的奮鬥，終將結出甜美的果實。

生肖蛇：

一改上個月一蹶不振的低迷運勢，屬蛇的人下周只要抓緊機遇，往後4個月的工作進展將猶如神助般的異常順利，千萬別覺得自命不凡，先將事情做好，再談理想，只要不斷堅持奮鬥，終將看見希望。

生肖鼠：

屬鼠的人下周開始，福德宮受到天鉞、霞禧兩大吉星照耀，一改上個月低迷、疲憊的運勢，機緣一到，窮酸晦氣就會散去，只要抓住好運，自然富貴上門，生活中處處有驚喜。此外，屬鼠者接下來的2個月財運爆發，生活品質也大幅提升，只要將眼光放遠，多接觸新鮮事物，相信皇天不負苦心人，定能平安健康。

(中時新聞網)