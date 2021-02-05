農曆春節將屆，新店警分局與轄區內之金融機構，採漸進式方式召開「加強重要節日安全維護工作協調會」協調各項安全維護事宜。（新店警分局提供）

農曆春節將屆，新店警分局與轄區內之金融機構，採漸進式方式召開「加強重要節日安全維護工作協調會」協調各項安全維護事宜。（新店警分局提供）

農曆春節將屆，新店警分局與轄區內之金融機構，採漸進式方式召開「加強重要節日安全維護工作協調會」協調各項安全維護事宜。（新店警分局提供）

農曆春節將屆，新店警分局與轄區內之金融機構，採漸進式方式召開「加強重要節日安全維護工作協調會」協調各項安全維護事宜。

近期疫情嚴峻，新店分局轄區幅員遼闊，轄內共有金融機構85間、珠寶行26間、當鋪16間、超商166間，總計與金融相關商家機構共有317間，為避免因與會人數過多導致群聚感染，進而成為防疫破口。新店警採取「漸進式」方式召開金融安全座談會。

並由新店分局副分局長許再周召集轄內各所、隊主管先行召開會議，將春節期間重點工作內容、防搶、護鈔需注意之事項傳達給轄內各派出所所長，再由各派出所邀請各所轄內金融機構商家代表至派出所與會，採取此「漸進式」手法召開會議分流各與會單位，在保護民眾財產安全的同時，也不忘保障民眾的健康。

為守護民眾年節期間財物安全，新店警也針對金融機構商家增設三層巡邏路線，也呼籲民眾針對年節期間各金融機構及提存款的民眾，如民眾提存款需要護鈔，只要聯繫各分駐所或派出所，員警立即提供護鈔服務；如遇可疑為詐騙情事，也請立即撥打165反詐騙專線或是110報案電話查證。

(中時 )