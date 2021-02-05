指揮中心今日召開例行記者會。（指揮中心提供／李侑珊台北傳真）

我國即將進口AZ新冠疫苗，指揮中心今日召開記者會，媒體提問疫苗施打族群順序，考量到新冠肺炎恐有流感化的趨向，指揮中心專家張上淳回應，施打將以醫護人員為優先，當中並以照顧新冠肺炎醫護人員為優先施打對象。

張上淳表示，疫苗如何分配，得看我國實際分到多少疫苗數量才能定奪，原則上雖以醫護人員優先，但也無法照顧到全部醫護人員，因此當中會做區隔，將以照顧新冠肺炎疫情為主的醫護人員為優先施打對象。

衛福部長陳時中則說，由於首波進口疫苗數量不多且有限，一定是針對最需要施打的族群先開始，其中除了包含把關國民健康與防疫與醫護人員為優先，負責運送相關確診病人，或疑似區隔任務等運送人員，也都會納入考量，施打對象之後會再逐步放大。

至於桃園，陳時中則說，雖然當地疫情緊張，但疫苗也不會全部放到桃園施打，但配送量比例會高一些。

至於疫苗是否每年都要定期接種？張上淳說，依照英國情況來看，染疫後的病人將有免疫力，抗體可維持6個月以上，但施打後的藥效能維持多久，目前尚無醫學資料可參考，擔心疫情流感化，還有新變種病毒的出現，都需要更多研究與臨床資料佐證。

而AZ疫苗兩劑施打間隔為4到12周，這也是英國與歐盟的許可，可減少3分之2的病毒傳播力，張上淳也說，這些都會納入我國施打疫苗的初步建議及策略。

而國人施打意願部分，陳時中說，他掌握全民調查，65%的國人都願意施打，完全不擔心比例會變低。

(旺報 )