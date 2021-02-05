《彈射世界》官方宣傳影片

遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》於今(5)日開跑【關注搶先體驗】活動，首度釋出繁體中文版(台港澳)遊戲宣傳影片、並宣布將於2月26日中午12:00至3月2日中午12:00、開放為期5日的刪檔搶先體驗！歡慶募集開跑，遊戲橘子官方表示，開服即送全服玩家1,000星導石、繁體中文版累積關注達3萬人，加碼再送1,500星導石及人氣角色「亞里莎」；參與搶先體驗可參加豪華好禮抽獎，總獎項將送出245萬星導石、5星必得轉蛋券145張！分享【搶先體驗心得】再抽iPhone 12、星導石、官方正版周邊組合；下載beanfun!應用程式，加碼送「裝備轉蛋」10連抽；超豐富獎勵，號召繁體中文版玩家們即刻參與！

豪華獎勵第一彈！《彈射世界》的「關注搶先體驗」活動今日開跑！

《彈射世界》於2月5日起開放【關注搶先體驗】活動，將於2月26日中午12:00至3月2日中午12:00開放為期5日的刪檔搶先體驗，除了能體驗主線劇情的六個章節外，每日將贈送10,000星導石，讓玩家搶先暢玩、享受第一手遊戲體驗！

繁體中文版累積關注達3萬人，開服加碼再送1,500星導石及人氣角色「亞里莎」；參加搶先體驗就有機會成為百名幸運玩家之一，最高可得10萬星導石！

參與搶先體驗的玩家，登記資料可參加豪華好禮抽獎，總獎項245萬星導石、5星必中轉蛋券145張等豪華獎勵，開服後將抽出「100,000星導石」共10名、「30,000星導石+5星必中轉蛋券*3」共15名、「20,000星導石+5星必中轉蛋券*2」共25名、「10,000星導石+5星必中轉蛋券*1」共50名！到活動網頁提交【搶先體驗心得】的分享連結，再抽iPhone 12、星導石、官方正版周邊組合！

豪華獎勵第二彈！到活動網頁提交【搶先體驗心得】的分享連結再抽iPhone 12！

於2月26日起，至各大社群發表《彈射世界》的【搶先體驗心得】後，到活動網頁提交【搶先體驗心得】的分享連結，即可取得4星以上必中轉蛋券*1，並取得抽獎活動資格，獎項包含：官方正版周邊組合+50,000星導石共5名、官方正版周邊組合+10,000星導石共10名iPhone 12 64G共1名，敬請期待！

《彈射世界》活動網頁分享搶先體驗心得再抽iPhone 12

(科技)