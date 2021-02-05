世界衛生組織（WHO）官網昨(3日)公布COVAX第一波配送疫苗的國家名單，台灣被歸類在「非聯合國會員國」一欄，據名單顯示，包含台灣在內，將與5到8個非會員國家共同分配130萬3200劑的AstraZeneca（AZ）疫苗，預計2月到6月可到貨，而外界相當關心陳時中是否會施打疫苗，對此，他表示疫苗到貨後會有2種情況會先打。

由於台灣為「非聯合國會員國」，將與5到8個非會員國家共同分配130萬3200劑的AstraZeneca（AZ）疫苗，陳時中今在記者會上表示，因為疫苗發送程序複雜，進口時間最快1個月，另發言人莊人祥也說，因AZ疫苗不需冷鏈，沒有保存的問題，因此到貨一周就能開打，推估國人最快3月就能接種。

至於陳時中自己打不打疫苗，他今在記者會上提出3種情況，第一，在數量足夠、倉庫放滿的情況下，「我大概會先打」；第二，如果量不夠，就會晚一點打，第三、如果量很少又快過期，「我也會打」。

而台灣終於取得AZ疫苗，指揮中心公布有關於COVID-19疫苗接種意願，從1月29日到2月2日間進行，就全國22縣市年滿18歲以上民眾進行電話抽樣調查，樣本數共1,522筆，結果發現有65%民眾願意接種，根據民調顯示，醫療從業人員具有65.2%接種意願，防疫人員則具有74.8%接種意願。

(中時新聞網)