遊戲新幹線迎接金牛年到來，旗下線上遊戲《古劍奇譚網路版》、《信長之野望Online》、《三國群英傳Online》、《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》以及HTML 5跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》將於新年假期舉辦一系列慶祝活動，祭出多樣節慶限定虛寶好禮，陪伴玩家歡度年假！

《古劍奇譚網路版》春節免費無限玩 財神駕到賀新春！

辛丑新歲將臨之際，步雲洲下起紅包雨！《古劍奇譚網路版》將於2月11日推出「新春送喜」、「寶兆豐年」、「天降寶箱」及「點星墜夜」等新年活動，秦陵之盟眾弟子各出心意，將步雲洲裝扮出不同常日的盛景，其中少女福盈盈擅長以剪紙裝飾，聽聞她師承人間剪紙大師梁巧豔，這次也帶來師父親手所做的剪紙作品送給大家。此外，即日起官方也特別開放免費暢玩活動至3月1日，讓玩家盡情體驗古劍世界！

《信長之野望Online》新關卡挑戰「逢魔鶯谷姬塚」、「極」模式

《信長之野望Online》本週三（2/3）正式開放實裝逢魔迷宮第三彈「逢魔鶯谷姬塚」及高難度「極」模式，讓玩家於新年假期間，挑戰強力新關卡，如順利完成任務，還有豐厚報酬等你拿！

《信長之野望Online》最強BOSS等你挑戰

《三國群英傳Online》改版迎牛年 眾多活動拿好禮

《三國群英傳Online》新春改版「樓蘭奇境」於1月25日至2月22日開放「牛高馬大加倍樂」、「氣沖牛斗鍛武防」等豐富活動，玩家可藉此次活動提升角色強度與挑戰鬼斧神工，還能拿新年紅包試手氣，開啟紅包有機會獲得「荒蕪錦牛」稀有坐騎，新老玩家別錯過大好機會！

《三國群英傳Online》改版迎牛年

《完美世界2 Online》齊相聚 話團圓！映春納福好運到！

《完美世界2 Online》即日起至3月5日推出「新一年盼團圓」春節系列活動，玩家只要在活動時間內參加活動，完成指定任務收集「鼠年福印」，就能兌換自己心儀物品，包含「幻彩龍珠」、「分靈散禮包」、「戰靈百寶箱：S」等稀世珍寶，而春節期間也將啟動經驗及掉寶加倍活動，讓玩家盡情享受升級打寶的樂趣，熱鬧迎新年！此外，2月12日至2月14日還將開放「與愛常相伴」情人節活動，成功通關月光庭園任務的玩家，就能領取「星雲散聚石」、「星魂百納丹2級」、「星靈奇引珠2級」及「情人節紀念特效濃情蜜意」等豐富獎勵！

《完美世界2 Online》齊聚團圓過新年

《新天龍八部Online》新年團圓宴 一同上線打年獸

《新天龍八部 Online》推出「新年打年獸」及「新年團圓宴」等專屬活動，特別準備各種虛寶、限時春節禮包及情人節禮包大放送，同時還會舉辦「BOSS聯歡會」，平日與大俠們對立打鬥的BOSS，也將在新年假期與玩家一起過新年，感受滿滿的年節歡樂氣氛。

《新天龍八部Online》與玩家共度春節

《流火之詩Ⅱ：燃》金牛盛祭迎新春

HTML 5 跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》將於2月8日推出「金牛盛祭」春節活動，除了釋出4名新春限定角色「初心．恩利爾」、「光輝幻想．貝蘭琪」、「聲樂使．妮可莉亞」、「新年福音．愛麗斯」之外，節慶限定BOSS「年獸」也將在奧多姆大陸現身，只要成功擊敗「年獸」即可獲得「金牛紅包」，兌換各式春節專屬虛寶好禮，還有「牛轉乾坤」、「牛年大吉」等限定魔王詞綴，讓玩家盡情享受春節氛圍！

欲知更多遊戲相關訊息，敬請留意各遊戲官方網站。

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