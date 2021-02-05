苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，改善舊站體成為新的商業活動場域，並整合東西站交通動線及周邊景觀，讓苗栗的門面煥然一新。圖為東站空照圖。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，改善舊站體成為新的商業活動場域，並整合東西站交通動線及周邊景觀，讓苗栗的門面煥然一新。圖為西站空照圖。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，改善舊站體成為新的商業活動場域，並整合東西站交通動線及周邊景觀，讓苗栗的門面煥然一新。（巫靜婷攝）

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，5日舉行完工啟用典禮。（巫靜婷攝）

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，改善舊站體成為新的商業活動場域，並整合東西站交通動線及周邊景觀，讓苗栗的門面煥然一新。（巫靜婷攝）

苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，5日舉行完工啟用典禮，苗栗縣政府水利處指出，工程以苗栗火車站為中心，改善舊站體成為新的商業活動場域，並整合東西站交通動線及周邊景觀，期盼藉由活化復新火車站及核心城鎮苗栗市，能夠提升城鄉自明性，讓苗栗的門面煥然一新。

苗栗縣政府爭取內政部營建署城鎮之心計畫補助，辦理「苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程」，總工程經費約1億8000餘萬元，其中營建署補助90％，約1億6356萬元，縣府配合款10％，約1817萬元於，2019年2月15日開工施作，於今年1月25日完工。

水利處城鄉發展科指出，苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，內容包含東站廣場景觀設施再造、西站廣場景觀設施再造、綠廊串聯計畫建中街至貓貍山公園、鐵道公園及三西街人行空間景觀設施改善、府前路整修工程、市公所景觀美化工程等。

水利處長楊明鐃表示，工程改善苗栗火車站舊站體，提供新商業活動場域，未來將由台鐵招商，另整合東西站交通動線及周遭景觀，東站前方的圓環原本是露天表演場所，但過去常見民眾看表演直接穿梭車道險象環生，因此改善圓環設計，拆除展演空間，增加站前廣場綠化量，表演活動可移至西站前廣場。

工程以火車站為起點，導入鐵路意象建構綠廊串接至功維敘隧道，增加東站至鐵道公園人行空間的串聯性，提供民眾更多鐵道公園的景觀設施，另外也整修府前路市民廣場路段，於苗栗市公所前廣場拆除原有阻隔性圍牆創造親民開放廣場，進一步提升景觀與環境品質。

(中時 )