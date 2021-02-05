上銀科技持續接獲半導體等產業訂單，不單晶圓機器人及晶圓系統今年訂單爆滿，滾珠螺桿、線性滑軌等傳動系統元件訂單能見度看到第三季，今（5）日公布1月合併營收近19.66億元，創同期次高。

上銀打入全球前三大半導體設備商供應體系，訂單持續增長，PCB、5G、醫療及電動車產業等訂單穩定增長，工具機廠訂單也開始回溫，上銀因應鋼鐵等原物料成本上漲及全球運費飆升，去年12月底新接訂單報價調漲至少5％，1月新接訂單部分產品再度調漲，漲幅至少10％，促使1月合併營收近19.66億元，雖比去年同期成長89.14％，未能超越去年12月21.24億餘元。

上銀主管表示，上銀在歐美聖誕節過後，會優先補貨給歐美子公司，考量歐美船期不好訂，優先出貨給歐美客戶，農曆年春假將屆，大陸客戶提前休假而不拉貨，銷往歐美子公司不能計入上銀合併營收，才會出現1月出貨與去年12月相當，1月合併營收比去年12月減少。

上銀因應年後交貨訂單，過年期間僅除夕夜班未安排員工上夜班，以加發獎金鼓勵員工獎金，除夕至大年初五，除加班費外，額外加發員工出勤獎金。

(工商 )