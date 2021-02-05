日本農業省5日表示，2020年日本農產，水產和林產出口項目連續八年創歷史新高，尤其是雞蛋與大米等家用食品，在疫情期間的銷售量成長幅度更大。

日本官方數據顯示，2020年這些農業食品出口金額，年增1.1％，為9,223億日圓約87.4億美元。因為疫情關係，外食族比例降低，家用食品外銷數量更是成長驚人。

日本政府設定的高目標是，2025年農業食品出口金額達2兆日元，2030年達5兆日圓。不過，事實上自2018年以來，日本農業食品出口金額一直維持在九千億日圓左右。

細分來看，2020年農產品出口年增11.7％，達到6,565億日圓，而水產品下降20.8％，為2,277億日元，林產項目增2.8％，達381億日元。

其中，雞蛋出口大增2.1倍，達到45億日圓，大米也增15.0％，達到53億日元，至於牛奶和乳製品則增約20.4％，達222億日元。

鮪魚與鰹魚罐頭熱銷增33.6％，達203億日圓，日本威士忌與其它酒精性飲料也同樣受外國人歡迎。

按市場來分，香港是日本農業食品出口最大地區，增1.2％，其次是中國大陸，增6.6％，越南則增18.3％。

相反地，對韓國出口降18.0％，對美國出口也降4.0％。

(時報資訊)