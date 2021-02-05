中華(2204)近年積極發展綠能車，電動貨車e-VERYCA上市至今熱銷近百台。e-VERYCA也正式跨足餐飲業，吸引外燴點心服務品牌「趴趴走美食工坊」添購，透過「車電分離租賃方案」購入了兩台菱利電動貨車。

中華汽車電動貨車e-VERYCA推出以來，以優異的產品力與載重實用性獲得法人及客戶青睞，至今熱銷近百台，為商用電動車市場唯一品牌。且不止郵務車，e-VERYCA也正式跨足餐飲業，吸引外燴點心服務第一品牌「趴趴走美食工坊」添購，透過「車電分離租賃方案」購入了兩台菱利電動貨車，有效改善司機為了送餐不得已的待速問題，電動車零排放特性亦能降低車輛對環境的傷害。

從家族經營到營收破億的中小企業，外燴點心服務第一品牌「趴趴走美食工坊」前身是位於台北公館立業超過三十年的老字號「世紀西點麵包店」，2004年，老闆張鑑弘帶著家族企業轉型，朝向西點外燴發展。現在外送幅員遍及北台灣的「趴趴走美食工坊」旗下已有18台外燴車，去年透過「車電分離租賃方案」購入了兩台菱利電動車，成為公司外送生力軍。

中華汽車表示，e-VERYCA菱利電動車採用與BMW同等級Samsung SDI 電池，行駛里程足以供應「趴趴走美食工坊」外送範圍。

中華菱利e-VERYCA為鼓勵更多中小企業採用，新售價879,000元(已扣除貨物稅補助)。此外，也可透過「車電分離租賃方案」添購新車，車體價格只要526,000元(已扣除貨物稅補助)，每個月再加2,899元電池租賃費用，即可將中華菱利e-VERYCA開回家。

(時報資訊)