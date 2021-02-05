2021年首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽單打會內賽下周一點燃戰火，今天大會公布男、女單籤表，台灣網球「一姊」謝淑薇首輪強碰保加利亞皮隆可娃（Tsvetana Pironkova）；盧彥勳則要碰上世界排名40的美國211公分長人歐佩卡（Reilly Opelka）。

女單世界排名第68的謝淑薇，澳網首輪將碰上從會外賽連過3關闖進的33歲「媽媽選手」皮隆可娃，雙姝過去沒有對戰紀錄，這次澳網將展開首度交手。

去年產後復出的皮隆可娃目前世界排名137名，生涯大滿貫最佳成績為2010年溫網四強，去年美網女單八強賽，她與美國名將小威廉絲（Serena Williams）上演超過2小時的三盤大戰才吞敗，謝淑薇勢必將碰上一番苦戰。

若謝淑薇順利闖過首輪後，次輪可能碰上世界排名第8、曾摘下2019年美網女單冠軍的加拿大安德瑞絲庫（Bianca Andreescu）；而台將唯一男單代表的盧彥勳，首輪將碰上美國長人歐配卡，雙方過去從未有交手紀錄。

(中時 )