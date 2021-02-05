國道中山高速公路湖口路段4日晚間發生一起離奇事故，47歲的王姓女子騎機車誤闖國道，又從南下車道翻越至北上車道，遭大客車撞上而喪命，新竹縣政府社會處獲報後，發現王女的先生罹癌，還需照顧4名未成年女兒，最小才上幼兒園，社會處將整合民間資源，協助其家屬料理後事及提供相關輔導。

據了解，王女的先生原為砂石車駕駛，因罹患癌症而手術治療，暫時無工作，王女4日晚間要送營養飲品到醫院給丈夫，卻不知為何突然騎機車自湖口交流道上了國道。

王女與先生共同撫養4名未成年女兒，最大就讀高中，最年幼才上幼兒園中班。由於先生罹癌，王女又要照顧先生及女兒，時常奔波於醫院及家裡，疑似精神恍神，勿將導航路徑設為汽車行駛用，才誤上國道，以致發生事故。

新竹縣政府社會處獲知王女家境後，也立即由社工前往關懷，縣府也將協助其家屬料理王女後事，並對未成年子女提供心理輔導。

案發後，王女的丈夫及女兒難以接受事實，目前由親友協助照顧其女兒。4日晚間，王女騎機車上國道時，因正逢下班車潮，不少駕駛目擊，立即通知國道警方，但警方尚未抵達現場，王女疑因擦撞發生車禍，又驚嚇到跑到另側路肩，因而遭大客車撞上。

(中時 )