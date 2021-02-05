由於進入傳統淡季，光學鏡頭廠-大立光(3008)1月合併營收為46.07億元，月減6.2%，大立光表示，由於2月逢農曆年長假，預估2月拉貨動能將較1月下滑。

淡季效應及供應鏈半導體等零組件缺料問題尚未紓解，大立光1月合併營收下滑至46.07億元，月減6.2%，但年成長12.34%，符合公司預估。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光1月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重佔0%到10%，其他產品約佔20%到30%。

大立光表示，由於2月逢農曆年長假，工作天數較少，2月拉貨動能將較1月下滑。

受到全球新冠肺炎疫情延燒，全球智慧型手機市況不佳，以及華為新禁令與新台幣升值等不利因素衝擊，大立光2020年營運遇逆風，2020年合併營收559.44億元，年減8%，營業毛利為374.72億元，年減11%，合併毛利率為66.98%，營業淨利為320.36億元，年減12%，營業淨利率為57.26%，稅後盈餘為245.28億元，年減13%，每股盈餘為182.86元。

展望第1季，大立光執行長林恩平表示，由於半導體缺貨蠻嚴重，還是有些問題，無法預估今年第1季跟去年同期相比狀況。

儘管智慧型手機市場中低階當道，但林恩平表示，想要升級手機鏡頭的客戶還是蠻多的，今年7P看起來高階產品量較多，8P去年已開始量產出貨，9P因效果設計值客戶還不滿意，還在與客戶開發中，片數增加大部分因規格提高，會貢獻在高階比較難做製程，目前高階鏡頭設計不少，跟去年比起來差不多，公司策略是先接高階產品，但會導入貢獻多少還看不清楚。

(時報資訊)