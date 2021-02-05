2020年新冠疫情肆虐，美國迅猛推出無限量化寬鬆（QE）政策，美元持續貶值台灣期間出口表現出色，股市屢創新高，新台幣匯率升勢強勁，民眾手中的新台幣資產有絕佳的購買力，但目前普遍各天期新台幣存款利率相對較低，掌握銀行高利優存專案，最高年息達1.42％，把年終獎金有效放大。

安泰銀行表示，低利時代對定存族及樂齡族而言，均希望為自己的新台幣存款尋找較好孳息的停泊站。目前經濟學家普遍認為全球經濟伴隨著再通膨（reflation）正疾步邁向復甦，美、中經濟大國均持續端出財政刺激政策，日前美國聯儲局會員也開始出現檢討QE政策的聲音，市場利率有從谷底翻身的態勢。

安泰銀行指出，基於民眾需求與景氣趨向，因應未來利率走勢，該行推出「牛轉錢坤」台幣階梯式定存專案，約定每3個月提高利息轉續存，最多可續存3期，合計12個月，單筆10萬元以上，「新客戶」可獲新台幣定存首期0.4％，逐期步步高昇，最後一期達1.42％的優惠利率，舊戶匯入「新資金」也可適用，專案期限至3月31日止。

安泰銀行說明，這個專案除最高可獲1.42％的優惠利率，每3個月支付一次利息的專案定存，也可讓存戶於每次定存到期時，可考慮續存或靈活運用至其他理財方案，已支付的利息不會被打折，提供客戶更加彈性的資金運用管道。但提醒存戶，這次專案需臨櫃辦理，且額滿將會提前結束。

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