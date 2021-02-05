新冠肺炎國際疫情嚴峻，民眾國內旅遊轉趨熱絡，台中市政府5日攜手全台最大旅遊生活集團－雄獅集團簽訂觀光合作備忘錄。與會的台中市副市長令狐榮達表示，雙方以建立長期戰略合作夥伴關係為合作方向，將擴大產品包裝、行銷宣傳、議題操作，及建構智慧觀光，深度發展台中觀光旅遊市場，打造全新旅遊體驗，讓台中成為觀光首都。

令狐榮達指出，台中作為全台第二大城，近年來觀光推動表現亮眼，去年前11月旅遊人數4,245萬人，居全台之冠，安心旅遊自由行補助成績為六都第一，且持續獲選為國際熱門旅遊目的地。

面對疫情新常態來臨，為不斷提升台中市觀光旅遊品質，市府特別與雄獅集團簽訂觀光合作備忘錄，將由市府規劃台中觀光發展政策與施政方向，雄獅集團提供服務資源整合，及導客導流能量。

令狐榮達說，台中市重防疫也拼觀光，將以強化台中觀光防疫，提供旅客安心旅遊環境為首要，對於提升台中市觀光軟硬體建設，加強旅宿產業輔導管理，及舉辦優質活動與行銷宣傳等工作，也不敢鬆懈。市府與雄獅集團建立更密切的夥伴關係，期盼協助台中市觀光產業擴大跨界串聯，提供全新旅遊服務及體驗，為台中市觀光發展帶來新的契機。

雄獅集團雄保旅遊董事長戴啟珩透露，雄獅集團去年第一波疫情海嘯中，已立穩根基，此次與台中市政府簽訂合作備忘錄，將以「深耕台中觀光旅遊」、「發展區域中心（Regional Hub）」及「深化在地經營」三箭為核心方向，建立雙方密切夥伴關係，及開發提升以台中為旅遊目的地的旅遊商品及服務，開始布局台中作為中台灣策略中心，及交通輻射樞紐，驅動區域觀光發展。

戴啟珩說，此次合作備忘錄內容，包含「深耕台中觀光旅遊、以台中為區域中心、擴大旅遊產品開發、推動智慧觀光發展及整合行銷宣傳推廣」五大合作主軸，雄獅集團將配合中市府觀光策略或重大議題，投入更多資源深化在地經營，將包裝台中26個特色區域景點，如武陵農場、高美濕地，及林家花園等，並推動藍色公路的郵輪觀光、台鐵觀光列車「鳴日號」的鐵道觀光等新形態主題旅遊。

「旅遊升級、觀光永續 台中觀光合作備忘錄」簽約記者會，5日由台中市副市長令狐榮達、雄獅集團雄保旅遊董事長戴啟珩，代表雙方簽署。台中市觀光旅遊局長林筱淇，及台中市觀光相關產業公協會理事長，都到場見證，期望透過產官合作，讓旅遊再升級，實現台中市長盧秀燕「富市台中．新好觀光」的施政願景。

(工商 )