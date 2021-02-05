綜藝大哥胡瓜5日舉行媒體餐敘，他聽到沈雁逝世消息相當震驚及不捨表示：「很想念她，感謝她的提攜。」原來他出道後，就曾在沈雁首次主持的台視節目《雁在林梢》當助理主持，當時身為當紅玉女掌門人的她給出最大空間，一點都不擔心胡瓜搶鏡。

胡瓜與沈雁當年淵源頗深，他在當兵時，黃仲崑經紀人夏春湧到軍中探望，一看到他演出就相中，立馬說要簽約，後來胡瓜來台北沒找到工作，先暫住夏春湧家一年，當時夏與沈雁正在交往，《雁在林梢》是沈雁第一個主持的節目，夏春湧力薦他加入節目，後來，這成了胡瓜主持生涯的開端，胡瓜表示：「我第一個節目是《雁在林梢》，待了兩年。」

胡瓜主持《雁在林梢》時，即被高凌風所屬的秀場挖角，加入當年輝煌的秀場表演一分子，後來又被挖角回到《鑽石舞台》，在這之中也因此斷了與沈雁的聯絡，「當年我就是電燈泡，住夏春湧家，還自己買菜做炒飯，結果把人家桌子燒掉」。他透露當年迎娶前妻秀秀，正是當年當紅的另一位玉女歌手江玲與張菲幫忙提親，可惜現在他也與江玲失去聯繫。

(中時 )