中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席、直攻2024總統大選，為藍營投下震撼彈。深受年輕族群喜愛的國民黨新生代台北市議員徐巧芯表示，趙一回國民黨便勇奪網路聲量第一名，甚至強壓過先前民調最高的新北市市長侯友宜，她呼籲侯支持趙較有利，因為侯今年才64歲，就算錯過2024年大選，未來還是有機會。

徐巧芯今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，侯友宜1957年生今年64歲，未來究竟是要2022年連任市長，還是參選2024年角逐總統大位仍未可知，但有高雄市前市長韓國瑜任內跑去選總統落選又被罷免的教訓，若連任新北市長就不能選總統，故侯若放棄連任，就等於現在就宣布要選總統了，那要怎麼輔選和協助國民黨？侯目前也不像是要選黨主席，在可能參選主席的人選中，侯的優勢也比較小。

徐巧芯指出，侯友宜與新北市前市長朱立倫、國民黨黨主席江啟臣仍有競爭角力關係，侯的情況愈多競爭者、愈分散競爭者力量是最有利的方式；何況侯很難不競選連任新北市市長，但連任以後就代表2024年斷念，這樣看來侯寧可支持年齡較長的趙少康，畢竟美國總統74歲的川普對上78歲的拜登，這個風潮影響台灣，侯就算到未來都還有機會。

面對國民黨黨主席之爭，徐巧芯認為：「同世代的人才會是競爭對手，跟下一個世代是合作者。」因此70歲的趙少康可能與同世代的人競爭，但會跟下個世代的人合作，因為下個世代的人沒辦法一次跳到大位，彼此存在合作空間。不僅如此，徐更表示，外界普遍認為年長者擔任黨主席不利世代交替，但她反而認為，年長者任主席會比壯年者易於世代交替，因為黨主席正值壯年會「卡住位子」，形成「年輕的太小，老的又不夠老」窘境。徐舉例，現任黨主席江啟臣就面臨這個狀況，下面都是年紀很小的人，領導階層就容易出現問題；這次趙回歸，年紀小的黨職幹部反而都挺趙，這讓江很尷尬。

(中時新聞網)