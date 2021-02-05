年僅20幾歲的一群年輕人，帶著酒意衝入急診室，一片嬉鬧聲中，將不醒人事的女性友人抱出車子，但友人當時已身體發黑，呼吸微弱。急診醫師發現，女子的肺部被嘔吐物入侵，出現吸入性肺炎，經搶救把肺部受感染的組織割掉，才挽回一命。春節來臨前，各種飯局、酒局都難以避免，專家提醒緊記「男2女1老全1」的口訣，每次喝酒評估單位，避免飲酒過量。

振興醫院急診重症醫學部主任田知學表示，酒精凡走過必留下痕跡，包括食道、腸道、胃、大腸、肝等，癌症的機率都會增加，另外高血壓、心臟衰竭、中風、早產的風險也會提高，喝到嘔吐，還會導致吸入性肺炎，暴露在死亡的風險中。

田知學曾在急診遇過一群喝醉酒的年輕人，在醫院嘻嘻哈哈，從車上抱出了不省人事的女性友人，但女子的身體已經發黑。經檢查發現女子嘔吐物侵入肺部，肺部受感染，差點死亡。這種情況比新冠肺炎更棘手，新冠肺炎只有一種病毒，吸入性肺炎則是各種病毒都可以在肺部滋生。女子經過搶救，把部分受感染的組織切除才撿回一命。

另外，她也曾看過剛出社會的年輕人，上班路上被喝多的貨車司機撞飛，救回來後剩下5歲的智力，過了一段時間才學會自己吃飯。亦有人晚上在公司的飯局應酬，喝多送入急診室時已屍僵，無法急救，迫於家人感受還是做了急救，但仍然無法挽回。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪表示，避免飲酒過量，應記住「男2女1老全1」的口訣，男性每次不能喝超過2個單位，女性和老人每次不能喝超過1個單位。酒精單位的公式是「喝酒cc數X酒精度數／12」，以一瓶600cc、60％的高粱來說，整瓶就有30個單位，而300cc、4％的罐裝啤酒，整罐喝完則是1個單位。

國健署透過網路大數據盤點出網友最不受歡迎的勸酒行為，前10大分別為「逼你玩遊戲、划酒拳」、「誓言不醉不歸」、「只要喝一口就好」、「要你陪喝才簽約」、「趁你不注意偷加酒」、「對方瘋狂敬酒喝不完」、「直接幫你叫車找代駕」、「一定要你乾杯喝光光」、「酒倒超滿表面張力」、「嗆你不喝就是看不起他」。

適逢春節返鄉期間，國健署提醒民眾，除保持適當的防疫距離外，也要避免飲酒勸酒，尊重親友的健康自主權，用以茶代酒的方式，既能擁抱健康，提升免疫力，也能達到感情交流的目的。

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(中時 )