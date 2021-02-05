天道盟找正妹設仙人跳 上班族遭勒索百萬

43歲廖姓男子平時在北投一帶活動，對外自稱天道盟太陽會大哥，2020年10月時，找來22歲高姓正妹，透過交友軟體亂槍打鳥，最後設局引誘27歲黃姓上班族，誣指對方性侵害，廖再出來要求100萬和解費，北投警方循線追查，日前逮捕廖在內的6名幫眾。

警方指出，被害黃姓男子在某貿易公司上班，生活單純，日前透過交友軟體，結識22歲的高姓正妹，雙方相談甚歡，黃也以為自己遇到真愛，最後與高相約見面。

雙方約會數次後，某次黃男認為時機成熟，邀高女到他的住處，高女也未反對，兩人共度一晚後，高女隔天卻突然翻臉，指稱遭到黃男性侵。

此時高女的「乾哥」廖男突然現身，嗆聲自己是太陽會，指高男做出這種事，他絕不會善罷干休，不斷對黃進行各種恐嚇，最後開價100萬才能擺平此事。

黃男稱自己沒錢，雙方討價還價降至5萬元，但黃心有不甘不願去提款，廖便指使手下，將他帶往陽明山某民宅控制行動，黃認為自己被設局詐騙，硬起來堅不付錢，廖最後放黃離開，但恐嚇「一定還會來找你！」

北投警方獲報後，經連月追查，日前前往廖嫌據點逮人，將廖在內的6名幫眾逮捕，全案依組織犯罪、妨害自由等罪送辦。

(中時 )