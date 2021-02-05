專業伺服器機殼廠勤誠（8210）1月合併營收為新台幣5.8億元，較去年同期大幅成長24.1％，雖受匯損影響，仍創下歷史同期次高。勤誠表示，雖大環境不確定因素仍多，但雲端與數位轉型的趨勢不會減緩，預期在資料中心需求持續成長及伺服器CPU新平台轉換效益帶動下，隨著客戶庫存去化，今年第一季營收可望淡季不淡。

DIGITIMES Research預估2021年伺服器市場出貨將有逾5%年成長率。該機構認為，在需求面，疫情將影響歐美企業客戶縮減採購伺服器支出，但因雲端服務、遠距辦公等需求持續提升，及中系業者在相關扶持政策助攻下，市場需求具成長動能。在供給面，英特爾(Intel)與超微(AMD)新一代伺服器CPU平台將量產而預期帶動部分換機潮，加上台廠彈性布局促供應鏈正常運作，故樂觀看待今年伺服器市場。勤誠表示，公司長期耕耘白牌伺服器市場，超過六成營收來自大型資料中心業者，今年營收成長預期仍可超越整體伺服器市場。

因應中美貿易摩擦與疫情，勤誠看準彈性布局供應鏈以分散風險已成趨勢，近幾年積極布局，不僅在2019年回台設立組裝線，2020年於北部設立NCT廠滿足快速打樣及少量多樣的產品需求，今年年底嘉義新廠也將開始貢獻。勤誠預期，隨著5G基礎建設步調加快，帶動邊緣運算、人工智慧(AI)及物聯網(IoT)大量應用，雲端產業將持續成長，而公司針對這些需求新開發之邊緣運算與高密度存儲伺服器機殼解決方案，可望受惠產業趨勢。

(時報資訊)