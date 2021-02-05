繁華中取靜謐 京澄泰然打造閒適生活

近年來，國人對於「住」的需求，已經跟以往有很大的不同。在過去，民眾只希望住家的周圍熱鬧、購物方便就夠了，而現在，人們居住的「家」，必須承載更多用途，有外在的需求，如良好的生活機能、優異的學區環境，更有內在的嚮往，如鬧中取靜，享受舒適恬靜的生活。位於桃園的中路特區主打低密度住宅區，街廓規劃良好，且擁有大片綠地公園，被譽為下一個藝文特區，正符合民眾對於住的理想環境。在地深耕14年的優質建商京澄建設，憑藉著客戶多年來回饋所建構而成的大數據，並本著「以人文本」的初衷，打造舒適宜居的「京澄泰然」，為家定義永久的美好。

京澄建設的建築理念與日籍緣筆書家曾山尚幸的人生態度相契合。(圖/中時新聞網攝)

【京澄建設遵循和諧的建築理念 與緣筆書家的人生態度不謀而合】

熱愛台灣，醉心於這片土地人文的日籍緣筆書家—曾山尚幸，他重視人與人之間的情感連結，藉由藝術創作，能夠忠實呈現這份情感與思想，並代代流傳下去，曾山尚幸有著自己的一套養生哲學，他崇尚平和自適，泰然居之。京澄建設的建築理念即與曾山尚幸的人生態度十分契合，強調緣分的締結，達到人與自然環境和諧共生的平衡。

京澄建設深耕桃園，之前推出的「京澄園朗」、「京澄軒朗」、「京澄雲朗」以及「京澄無為」系列作品，均展現建築師對於實踐美好生活的熱情，深受民眾喜愛，此次將目標族群鎖定在青年菁英、首次換屋族群，以宜居實用的設計角度切入，運用細膩工法與嚴謹格局規劃，悉心打造和向陽公園完美契合的「京澄泰然」。

京澄泰然內部格局方正，無樑柱干擾，3+1房空間寬廣舒適。(圖/中時新聞網攝)

【內外兼修的建築底蘊 體現泰然居之的靜謐生活】

「京澄泰然」坐落正光路上，面對向陽公園第一排，享綠樹公園永久棟距，在外觀上增添巧思，建築立面以樹幹曲線設計向上蜿蜒，與大片公園綠地交相輝映。

1樓規劃東方庭園造景，公共設施講求實用性，規劃有健身房、空中花園、閱讀空間及交誼廳等，並特別聘請藝術大師劉榮輝老師，以陶藝為主題，設計挑高7米25的迎賓大廳，展現豐富的文化底蘊，為回家營造沉澱舒適的心境。

「京澄泰然」室內經悉心規畫，戶戶三面採光，格局方正無樑柱，前後開窗通風，大片落地窗延伸至透明陽台，使得視野更加寬廣，大片公園綠帶景觀盡收眼底。3+1的房型空間設計，讓3房皆放得下雙人床，並容納足夠的走道、衣櫃空間，浴室則採用TOTO全自動智慧馬桶等知名品牌衛浴設備。「京澄泰然」打造舒適室內空間，讓住戶回到家就能立即放鬆。

京澄泰然坐落中路特區，享優質學區與向陽公園第一排視野。(圖/業者提供)

【中路純住宅區規劃 讓生活更單純恬適】

「京澄泰然」位在純住宅區規劃的中路特區，避開繁雜喧囂的商業用地，周圍有文山國小、中興國中，以及普利斯堡幼兒園，文教氣息濃厚。不僅為下一代提供更優質的學習環境，更能享受悠閒恬適的單純生活。

京澄泰然基本資料。

(中時新聞網)