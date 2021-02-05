台股5日鼠年封關日收漲，金牛年行情仍可期，國際主要股市也是紅通通一片，外資雖賣超，但力道縮小且未匯出，加上出口商年關拋匯需求，新台幣維持區間整理，盤中最高來到27.936元，尾盤央行調節後收回全部升幅，終場收在28.39元兌1美元，貶值0.8分，台北外匯經紀公司成交量11.84億美元。

新台幣同步收周線，本周累計升值2.2分或0.08％，周線由貶轉升。外匯交易員指出，台股封關收紅，但因應農曆長假，外資操作仍相對保守，進出並不明顯，預料匯市最後二個交易日，至2月9日封關應是按兵不動居多，主要還是由出口商拋匯主導，央行繼續進場穩匯率態度不變，完全放手機率低，可望撐住28元價位到封關日。

外匯交易員認為，鼠年最後二個交易日，因台股已經封關，多數外資暫退場，預估匯市量能將減少，且進口商維持淡定，就剩出口商拋匯及央行穩匯對做。春節過後金牛年開紅盤，預料長假期間若無重大的新變數，新台幣應是延續且戰且走偏升格局。

(工商 )