彰化縣政府線上線上發放「牛轉新運」開運紅包。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

今年疫情緊，許多新春活動都取消，為了不減興致，祝福所有縣民，彰化縣縣府別出創意，特別運用行動支付科技，線上發放「牛轉新運」開運紅包，民眾不用排隊領取，只要在家裡動一動手指，就有可能幸運獲得1元、2元、88元、最高888元紅包，線上發送5萬個。

往年過年，縣長王惠美都會安排走訪宮廟祈福參拜，除了向民眾賀歲拜年，同時也發送福袋紅包，作為新年祝福。今年，為了因應中央防疫措施，減少群聚活動，縣府團隊特別運用行動支付科技，線上發放「牛轉新運」開運紅包。

開運紅包今年特別導入全新方式發放，彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規劃，將於2月11日除夕晚上9點開搶，線上將發送5萬個「牛轉新運」開運紅包給民眾，紅包有1元、2元、88元，最高888元，每人，以每個身分證號限領一份，趕緊手刀加入「彰化縣政府」(@changhua)官方LINE好友，並註冊LINE Pay Money，一起來搶紅包、添好運吧！

「哇！這招也太強了」不少縣民說，財神爺來敲門不能錯過，這個官網吸引人氣，將形成彰化最大的群組。

(中時 )