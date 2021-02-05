警方貼心扶著走失的阿嬤，與85歲王姓老翁團聚，溫暖背景令人感動。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名85歲王姓老翁慌張騎著腳踏車至派出所報案，表示82歲妻子原本和他在睡午覺，但下午醒來時發現妻子不在身旁，擔心她獨自在外發生危險，騎著腳踏車四處尋找，尋找許久未果，趕緊騎到派出所請警方協助，員警積極調閱監視器，利用電子城牆同步仔細找尋，不到15分鐘即尋獲老翁的愛妻，將兩夫妻平安送返住家，

台中市警察局第四分局大墩派出所警員林孟寬與林仕展接獲一名老翁報案，稱妻子離家許久，擔心外頭寒冷恐有安全疑慮，請警方幫忙協尋。

員警立即調閱附近路口監視器，同步請線上巡邏網找尋，順利在大墩六街尋獲，老翁心急如焚，員警駕巡邏車載老翁接回妻子，顧慮年邁長者在寒冷的天氣下騎車風險頗大，員警直接將兩名長者平安護送返家。

老翁放在派出所外的腳踏車，請志工幫忙騎回其住所，兩名老夫妻對處理員警表示感謝。

大墩派出所所長葉信良呼籲，民眾當失智者走失時，建議可準備近期相片立即報警，若有配戴愛心手鍊也請告知手鍊編號，並將走失者當日衣著、特徵、經常出入地點等資訊提供，警方會立即展開查尋，期能儘速尋獲，避免家屬提心吊膽。

(中時 )