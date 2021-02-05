談性騷每講一次就難過 雞排妹淚喊「示範到哪才夠?」

鄭家純（雞排妹）日前自爆尾牙場被老闆、歌手翁立友性騷擾，緊接又延燒道曾國城等人，雪球越滾越大。她日前客串《國際橋牌社2》劇組加碼拍攝《和平歸來》影集，3日陪同鄭家純開記者會，她談性騷擾事件同時、捐自家情趣用品飛機杯做義賣，替劇組宣傳募資，事後網友反應兩極，有募資人不滿雞排妹，進而要求退費，《橋牌社》導演汪怡昕5日證實，目前有4人共13000元左右退款。

《和平歸來》預計年中開拍，目標在今年底上映，影集首次挑戰「全民間集資」方式製作拍攝，3日記者會後，加上鄭家純以情趣用品企業主身分贊助30萬元，集資金額共780萬，原本離總預算2500萬邁入一小步，卻因雞排妹讓資助人不滿而不願再資助要求退費，造成劇組虧損。

汪怡昕對此大方說，支不支持我們都感謝，即便是退贊助的朋友，也表示你（妳）之前願意支持只是現在心意改變而已。我們當然是感謝的。只是這場是排定好的記者會，我們不會因爲在風頭上而取消，這對願意捐贈支持的朋友，是不禮貌的。至於短缺金額加上開拍壓力，他表示「沒有（錢）就想辦法」。

網友對於雞排妹在記者會上放飛機杯不解，汪怡昕幫緩頰，「是我同意讓雞排妹放的，那是她的企業產品，她要捐做義賣給防疫基金，如果今天她賣咖啡杯，就不會被性別羞辱？飛機杯又不是見不得人的東西」。

他強調，起初本來就要開記者會，表明雞排妹拋磚引玉的美意，但後來發生性騷擾事件，「依照一般公關處理，都會說不要在風頭上辦，會失焦，但對《橋牌社》來說，不在這時候說要何時說」，他也說「你喜不喜歡雞排妹是一回事，但她被說艷女、性別刻板羞辱，我沒辦法接受」。

(中時 )