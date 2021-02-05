春節假期遊梨山，將可搶先欣賞全國海拔最高的地景藝術。交通部參山國家風景區管理處首次舉辦「山間遊蹤－梨山地景藝術節」，邀集4名藝術家、結合原民部落特色，創作4座裝置藝術，另藝術家也與當地學童攜手製作隱藏版藝術品，邀民眾走訪梨山、深入部落文化。

梨山地景藝術節將於3月13日開幕，參山國家風景區管理處昨天率先邀藝術家面對面暢談創作理念，策展人張漢寧說，這次創作由藝術家訪視部落，更深入了解當地文化應呈現甚麼風貌，4座裝置藝術雖都擺放在遊客中心周邊，但各自呼應在地4個部落，盼透過藝術品展示讓民眾再深入部落、了解其文化。

藝術家陳普模擬松茂部落岩壁的六角形節理構造，延伸創作「文化青苔」裝置藝術。（參山國家風景區管理處提供／林欣儀台中傳真）

梨山地景藝術節活動5日邀藝術家對話，暢談梨山創作理念。（林欣儀攝）

「山間遊蹤」地景藝術節共邀請藝術家林春節、詹韋儒、成若涵、陳普創作，其中，林春節以部落擁有豐沛的物種為主軸，創作「魚‧筌滿滿」作品，盼傳達友善自然的理念。成若涵則結合泰雅族弓箭編、長老技藝等特色，以紙雕形式轉換金屬模式創作「刻下，海拔1956」作品。

台中教育大學教授郭政忠說，此活動最重要意涵是回歸山林，利用地方共生的概念，透過藝術家的眼睛去了解原住民文化、原來藝術就在這座山。其中，最特別處是透過藝術家啟發部落孩子，讓藝術在孩子心中萌芽。

參山風景區管理處代理處長曹忠猷表示，梨山有大片藍天、白雲與山林，結合藝術家與原住民元素，讓藝術美學充分展現。原本活動在3月13日開幕，但因台灣燈會取消，梨山地景藝術節也提前開放參觀，邀請民眾春節假期間到梨山搶先欣賞，未來活動並規畫2條遊程，帶領民眾感受部落旅行與藝術的結合。

(中時 )