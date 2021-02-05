周五終場收在15802.40點，雖萬六近關情怯，仍守住15800關卡，周線成功轉紅，反彈664.09點。金鼠年風光封關，迎接奔騰金牛年，鼠年大漲3683.69點或30.4%，法人表示，雖因長假效應成交量仍未能回到3000億元以上，但也出現近3個交易日來的大量，顯示在消化年前賣壓後，部分長線資金勇於抱股過年。回顧鼠年，最低點落在109年3月19日的8523.63點，最高在110年1月21日的16238.46點，同創歷史最高點，期間外資共賣超6389.93億元。半導體是金鼠年最強勢的族群，傳統產業股則以防疫生技股打頭陣，在上半年表現最搶眼，下半年航運股接棒演出衝出高人氣。

細看上市個股表現，金鼠年期間(109年1月30日至110年2月5日)，美德醫療-DR(9103)高漲11倍達1145.23%奪冠，愛普(6531)漲523.63%次之，南電(8046)、天鈺(4961)上漲488%、404%名列第三、四名，圓剛(2417)、元晶(6443)、圓展(3669)均強漲逾3倍，上漲2倍以上個股隨後依序為東訊(2321)、華上(6289)、統懋(2434)、恆大(1325)、中福(1435)、立積(4968)、敦泰(3545)、達能(3686)、佳凌(4976)、世芯-KY(3661)、聯電(2303)、晶心科(6533)、金像電(2368)、陽明(2609)、業旺(1475)，共上述22檔大漲逾2倍，其中半導體占9檔，光電其次占4檔。

爾後，漲幅超過1.5倍為，台達化(1309)、岱宇(1598)、麗正(2302)、凱美(2375)、富邦媒(8454)、明輝-DR(911608)、長榮(2603)、正達(3149)、矽力-KY(6415)、安集(6477)、愛山林(2540)、祥碩(5269)、台南-KY(5906)。聯發科(2454)漲137.5%，權值王台積電(2330)強漲93.86%，鴻海(2317)漲32.74%，大立光(3008)則跌36.78%，可見儘管台股鼠年指數飆出3成的漲幅，但仍有高達1300檔個股全年績效輸大盤。

淘帝-KY(2929)期間跌84.77%，長華*(8070)、凱羿-KY(2939)、銘旺科(2429)、三洋紡(1472)、晟鈦(3229)、英瑞-KY(1592)、羅麗芬-KY(6666)、東科-KY(5225)、康控-KY(4943)皆跌幅居前。

本周封關前觀望，若以本周(2月1日至2月5日)漲幅來看，天鈺(4961)35.83%排第一，友勁(6142)、億麗(2443)奪亞季軍，以及云辰(2390)、聯詠(3034)皆漲逾2成，與華冠(8101)、南電(8046)、盛群(6202)、晶碩(6491)、第一銅(2009)之前十名均漲逾14%以上。

若以本周外資買賣超來看，面板三雄穩居前三，友達(2409)獲買超22.3萬張最青睞，群創(3481)、彩晶(6116)、華邦電(2344)均買超逾5萬張，鴻海(2317)、中壽(2823)、友勁(6142)、元大金(2885)、富邦金(2881)也買超達1萬張以上。賣超部分，宏碁(2353)遭賣超近5萬張，玉山金(2884)、聯電(2303)排前三、賣超3萬張以上，開發金(2883)、台泥(1101)、緯創(3231)、台新金(2887)、國泰金(2882)、中信金(2891)、第一金(2892)、誠美材(4960)、長榮(2603)遭賣超逾1.2萬張；上述金融股，買超2檔、卻賣超7檔，可見外資對金融股喜好冷暖不同。

今年萬五至萬六旅程，上市櫃個股方面，以2020年來至2月5日期間漲幅來論，華義(3086)漲226.82%、尚茂(8291)、耀登(3138)、元創精密(3685)皆漲逾1倍，車王電(1533)、點序(6485)、風青(2061)、倚強股份(3219)、佑華(8024)、祺驊(1593)之排名十大猛將。

春節台股休息期間，美國新紓困法案有望過關可繼續維持美股多頭格局；其次是台灣上市櫃公司元月營收將優於預期；最後是MSCI(明晟)預計在小年夜(2月10日)當天公布的季度調整中，台股權重有望調升，可吸引外資回補，三利多可期開紅盤日。而2項利空主要是新冠疫情變化大、長假期間國際政經變化造成不確定因素多。

保德信高成長基金經理人葉獻文也表示，鼠年順利收紅封關，是近10年來表現最好的一個農曆年封關日漲勢，雖然鼠年封關前未站回萬六大關，不過從國內外經濟與企業獲利面來看，牛年紅盤日後的台股仍有行情可期，且國際疫情狀況持續舒緩，更有助經濟表現。

(時報資訊)