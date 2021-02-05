由晶電、隆達合組的富采投控(3714)公布，2021年1月營收23.14億元，比晶電、隆達去年12月合計營收22.97億元，小幅成長約0.7%，守穩基本盤，且顯示產業淡季不淡。預計Mini LED產品將於第二季大量銷售，增添後續營運成長動能。

晶電、隆達已經下市，富采今年1月6日掛牌上市；以去年12月營收來看，晶電營收以14.68億元寫下20個月新高紀錄，隆達單月營收8.28億元，合計晶電、隆達去年12月營收約22.97億元。富采1月營收23.14億元，比上月兩公司的營收總額微增約0.7%。

富采的單月營收規模大約就是晶電、隆達合計營收；若以2020年營收計算，晶電全年營收約146.3億元，年減8.3％；隆達全年營收91.71億元，年增1.28％，合併計算兩家公司營收約238.01億元；今年伴隨著Mini LED產品出貨，增進業績動能。

LED歷經去年低潮，近期市況出現好轉跡象。另外，疫情重創歐美，LED供應鏈往亞洲移動，晶電目前四元LED產能全滿，藍光稼動率也攀升至80%以上，過年生產線不會停，加班的情況為2009年以來首見。晶電先前表示，今年Mini LED將大量銷售，公司營運可望比去年大幅成長。

富采投控董事長李秉傑先前表示，去年全球Mini LED相關裝置不到100萬台，今年全球若能達成1,000萬台以上的預測目標，則富采Mini LED占比將有機會突破三成；今年1月，產品開始進入量產，第二季可望放量。

營運方面，晶電因合併多家公司，加上東貝陷入財務危機產生壞帳，一口氣提列39.6億元資產減損，侵蝕晶電去年每股稅後盈餘(EPS)3.7元，晶電強調，資產減損對富采財報沒有重大影響。法人預期，晶電打掉呆帳，加上第二季Mini LED開始放量，富采有機會挑戰上市即獲利，或是第二季正式轉盈。

(時報資訊)