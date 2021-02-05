橙的(4554)1月合併營收達2523萬元，主要因船期安排部分訂單遞延影響，致使營收較上月減少，但受惠於OEM客戶保持出貨暢旺，年增2.25％。

橙的表示，主要得益於大陸OEM客戶，包括北汽福田、鄭州宇通等客製化TPMS系統保持良好的拉貨力道，加上台灣AM市場通路於過年前備貨需求強勁拉升，中和銷售至美國AM市場的TPMS產品受到船期的影響。此外，1月營收來自OEM與AM市場的營收比重為49.74％與50.26％，OEM市場業績比重明顯較去年同期增加。

橙的近期自有品牌Orange的胎壓傳感器替代件也傳佳音，再新增電動車特斯拉Model S 2020年全球車款，以Model S 2020年度銷量推估，未來應有超過每年超過20萬顆TPMS的替換需求；不僅如此，橙的也已獲成為鴻海(2317)MIH聯盟首波TPMS系統已簽約合作廠商，而鴻海第一代電動車開發者工具平台「EVKit」規格書也於近日發表，並預計於今年4月推出，顯示公司在電動車布局已有斬獲。

(時報資訊)