矽瑪(3511)今天董事會通過將投資9.99億元，取得同星科技60%股權，矽瑪科技總經理游素冠表示，矽瑪持續進行垂直整合，藉由投資同星，矽瑪將可取得擴充基座的技術和出海口，參與穩定成長的市場商機，同星也藉由矽瑪與集團資源，擴大客戶規模並進入工控、醫療等領域。

全球商用電腦擴充需求持續增溫，根據市調機構KD Market Insights預測，全球快速的數位化發展將持續驅動電腦擴充基座的市場需求，市場規模預估從2020年16.85億美元可增長到2025年23.54億美元，年複合成長率(CAGR)達5.7%；當今消費者平均擁有三台以上的可攜式設備，商用筆電和平板走向薄型化，分享辦公室自帶設備(BYOD)盛行，商用工作站例如遊戲業者、商業繪圖、交易員、以及醫療顯影等都需要同時連接多螢幕和多周邊，都倚賴擴充基站整合音源輸入輸出、USB和網路插槽等功能，對穩定、相容的互連系統需求可見一斑。

同星科技成立20多年，提供歐美各大電腦周邊客戶客製化的互連系統方案，尤其在多螢幕、多周邊的趨勢下，同星互連整合技術的穩定度、相容性深獲客戶信賴，同星科技2019年營收18.4億元，2020年營收成長至22.5億元，2019年每股盈餘為1.81元，2020年每股盈餘自結數估在3元左右。

矽瑪表示，公司從連接器廠商跨入電腦周邊互連系統，爭食500億擴充基座市場大餅，今天董事會通過，將投資9.99億元，取得同星科技60%股權，藉由投資同星科技進入商用電腦擴充基座(Docking Station)市場，強化矽瑪由連接器供應商，垂直整合成為高附加價值的連接器互連系統方案廠，為公司營收獲利挹注成長動能。

矽瑪預計在4月9日舉行臨時股東會提請同意後進行交易。

(時報資訊)