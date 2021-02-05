《金融》元月外匯存底5414.81億美元 再創新高 16:312021/02/05 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布元月外匯存底為5414.81億美元，月增115.7億美元，再創歷史新高。元月外資有國內股票及債券按當日市價計，連同其新臺幣存款餘額共折計6457億美元，約當外匯存底的119%，亦創歷史新高。 央行指出，元月外匯存底增加因素: 一、外匯存底投資運用收益。二、主要貨幣對美元的匯率變動。三、資金集中鉅額進出，致外匯市場波動較大，央行進場調節。 《國際產業》日本2020農業食品外銷 連8年創新高 《金融》去年12月刷卡金額衝次高 全年續破3兆元 (時報資訊) #央行 #外匯存底 #央行 #進場 #調節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鴻1月營收近4個月高 Q1鋼價漲、獲利看增 15:232021/02/05 財經 《半導體》長科＊1月營收創次高 新產能加持後市 10:342021/02/05 財經 《半導體》1月營收歷史第3高 京元電Q1淡季逆強 12:162021/02/05 財經 《金融》國銀去年稅前獲利近7年低點 年減幅13.3％創高 08:012021/02/05 財經 智伸科江興鍛 元月營收報喜 04:102021/02/05 證券．權證 《半導體》鼠年大發 聯電漲2倍 10:512021/02/05 財經 日本食品出口額創新高 香港居冠台灣第4名 13:592021/02/05 國際 《其他電子》雙鴻1月營收闖高 Q1獲利拚年增翻倍 09:092021/02/05 財經 《國際金融》7.25％→5％ 英國央行下修今年經濟展望 11:082021/02/05 財經 法德藥 1月營收創高 04:102021/02/05 證券．權證 《產業》台灣半導體設備產值 連9年創新高 12:162021/02/05 財經 財經熱門新聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 要聞 飛安零容忍 全國航空業總工會等反對民航局降飛安標準 - 財經 - 工商 「彈性工作八小時」 35歲吳宜昇拼出430萬年薪！ - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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