央行今公布元月外匯存底為5414.81億美元，月增115.7億美元，再創歷史新高。元月外資有國內股票及債券按當日市價計，連同其新臺幣存款餘額共折計6457億美元，約當外匯存底的119%，亦創歷史新高。

央行指出，元月外匯存底增加因素:

一、外匯存底投資運用收益。二、主要貨幣對美元的匯率變動。三、資金集中鉅額進出，致外匯市場波動較大，央行進場調節。

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(時報資訊)

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