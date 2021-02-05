埔里榮總營養科建議，民眾過年吃年菜應注意用餐均衡飲食，「多」選擇原態食物和蔬果補足纖維，「少」使用過多調味和油炸、勾芡等過多烹煮。（埔里榮總提供／黃立杰南投傳真）

下周就是農曆新年，民眾張羅年菜相當忙碌，台中榮總埔里分院營養科陳瓊瑩主任，特別於5日帶領團隊提供年菜健康新煮張，陳瓊瑩說秘訣是「一均二多二少」；並邀請院內大廚阿忠師，教導民眾做菜的注意事項。

陳瓊瑩說，依據衛生福利部國民健康署「每日飲食指南」建議，營養科歸納「一均二多二少」撇步。應注意用餐的「均」衡飲食，「多」選擇原態食物和蔬果補足纖維，「少」使用過多調味和油炸、勾芡過多烹調。掌握上述5撇步，注意食材選擇及烹調方式，即可有健康的每一餐。

年菜可以多準備蔬食菜色，或是在葷食中加入蔬食，補充每餐所需的青菜量。如湯品中可以多添加十字花科蔬菜，如花椰菜、高麗菜、金針菇、紅蘿蔔、牛蕃茄等蔬菜一同燉煮。肉品中也可以加入蔬菜拌炒，如年節常見的魚這道菜，可以利用魚片包覆彩椒或金針菇，增添五顏六色又顧健康。或可選擇多纖維的蘿蔔、長年菜、菇類、茼蒿等新鮮蔬果入菜，除了增加纖維抗氧化維生素，更可以提升飽食感和延緩血糖上升，避免過年大魚大肉，年後身材走樣。

陳瓊瑩說，傳統年菜烹調，皆會使用到如油炸、糖醋、勾芡、燴等，高油高熱量的烹調方式，但油脂攝取過多與肥胖、代謝症候群、中風等疾病相關，因此建議烹調方式可以多選用蒸、煮、滷、燉、少油拌炒等方式較佳，也更能吃到食材本身的鮮味，如將糖醋魚改成烤魚，或是獅子頭改成蒸的方式，減少NG烹調方式，就不易造成身體負擔。

(中時 )