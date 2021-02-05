華凌光電歲末感恩餐會邀請惠明樂團演唱張惠妹《站在高崗上》。（惠明盲校提供／王文吉台中傳真）

新冠肺炎肆虐導致全球經濟衰退，國內各界對社福團體的公益捐款熱度受疫情衝擊而下滑，常年舉辦的公益活動也因此停擺，社福團體面臨營運挑戰。創立23年提供全球顯示器解決方案的領導廠商華凌光電，一直以來秉持著企業社會責任理念「為社會、環境付出貢獻是我們的使命」，持續不斷的關懷弱勢並回饋社會。

華凌光電得知基督教惠明盲人福利會有一群愛唱歌的盲生們組成的惠明樂團，因為疫情失去表演舞台，另外也得知惠明育幼院為視多重障礙的孩子們勸募「多感官功能教室」。

華凌光電為提供給惠明樂團的孩子們表演舞台，並在兼顧防疫的前提下，將原本一年一度的大型尾牙活動改在集團總部舉辦歲末感恩餐會，邀請惠明樂團演唱張惠妹《站在高崗上》，鼓勵在黑暗中摸索的孩子們，站在高崗上向遠處眺望，點燃持續生命往前的熱忱。

華凌員工看著盲童們在表演中散發出自信光芒，深受感動與並讚嘆歌聲如天籟般，也激勵員工們要為各自生命創造更美麗樂章。華凌光電現場捐出10萬元為惠明育幼院的「多感官功能教室」提供資金援助，讓這場歲末感恩餐會增添滿滿感動與不凡的意義。

值得一提是惠明樂團喜歡唱歌的小閔，3年前爸媽、姐姐相繼過世，她孤單落寞但歌唱使她脫胎換骨，勤奮學習中使她出類拔萃，發願要在好好地歌唱，讓天上的爸媽笑著看她表演，而華凌光電的邀約使這群愛唱歌的孩子非常雀躍，他們將為這份愛好好活出生命的光芒。

(中時 )